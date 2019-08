El Real Jaén podrá iniciar la liga

"No existe ningún problema, todo está solucionado, el Real Jaén podrá jugar el domingo e iniciar la liga". Estas han sido las palabras en rueda de prensa de Andrés Rodríguez, presidente del Real Jaén. La entidad ha depositado en la RFAF una cantidad de dinero que corresponde al débito que el Real Jaén mantiene con Germán Crespo, entrenador del club la pasada temporada.

De esta manera se desbloquean los derechos federativos que el club tenía retenidos por impago y falta de acuerdo con el que fuera su técnico durante la campaña 2018/2019.

Sin embargo, a primeras horas de la tarde del viernes el nombre de Alberto González no figuraba en la relación de fichas expuestas en la página web de la Federación Andaluza.

Si finalmente no parece el nombre de Alberto González como entrenador blanco, podría deberse a que el dinero depositado no sea todo lo adeudado a Germán Crespo y sólo haya sido una cantidad para desbloquear la tramitación de las finchas, pero no la del entrenador, por lo que no podrá sentarse en el banquillo y el club a partir de la fecha del domingo 25 de agosto dispondrá de 2 semanas para formalizar la ficha del nuevo técnico habiendo solventado la deuda con el anterior.

De no ser así, el Real Jaén sería multado a partir de la tercera jornada de liga por no presentar entrenador. Por lo tanto, habrá que esperar hasta el domingo para saber si González se sienta en el banquillo de La Victoria y en calidad de qué. Por su parte, el entrenador ha manifestado que su intención es estar en el banquillo y dirigir al equipo. Habrá que esperar.

Demanda de Óscar Ibáñez

Por otra parte, este viernes Radio Jaén ha adelantado que Óscar Ibáñez, el que fuera segundo de Germán Crespo la temporada pasada, ha demando al Real Jaén por impago de 10.100 euros correspondientes a la mensualidad del pasado mes de junio y primas por partidos y fase de ascenso. El juicio se celebrará a final de este año, durante el mes de diciembre.