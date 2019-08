El Punto de Encuentro Familiar tiene lista de espera

El Gobierno de Cantabria acaba de abrir, este mes de agosto, un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Torrelavega, que ha supuesto una inversión por parte del Instituto Cántabro de Servicios Sociales de 377.000 euros y que, precisamente, se ha abierto para descargar la lista de espera que se estaba produciendo en Santander.

La lista de espera provoca que haya menores que pasan meses sin poder ver a alguno de sus progenitores. En Cantabria la lista de espera, hasta el momento, afectaba a 23 menores y con la apertura del PEF de Torrelavega se ha reducido a 13.

La Consejería de Política Social que gestiona Ana Belén Álvarez confía en poder atender todos los casos antes de que finalice el año.

“Hay que entender que cada expediente es individualizado y que una vez que se inicia la atención por parte del personal del Punto de Encuentro, esta se mantiene, las visitas son continuadas y pueden durar en ocasiones de 2 a 3 años” explica la Consejería.

El Punto de Encuentro familiar de Santander atiende entre semana a unas 8 familias diariamente, y los fines de semana pueden ser 40 los expedientes que se atienden el sábado y el domingo.

En estos momentos en Torrelavega se están atendiendo sobre todo visitas supervisadas donde la comunicación de la persona menor con las personas progenitoras o familiares se desarrolla íntegramente dentro de las dependencias del PEF, bajo la supervisión de alguna de las personas del equipo técnico.

El Punto de Encuentro Familiar de Santander recibió a lo largo del año pasado más de 4.000 visitas y atendió a 272 menores.

Desde la Asociación de Padres Separados de Cantabria aseguran que hay una lista de espera que ronda los siete meses. “La espera se eterniza cuando los casos no están judicializados o no hay malos tratos de por medio. Cuando un padre separado acude a nuestro centro le recomendamos que busque a alguien de su familia que no sea él y con el que haya menos roce y busquen un punto común, por ejemplo, un parque no es fácil que te den cita en el Punto de Encuentro Familiar”, explica su vicepresidente Jesús Fernández.