Embalses vacíos

Los embases están vacíos en Aragón tras una campaña que ya se vislumbraba difícil ante la escasez de lluvias con la que arrancó el otoño. El invierno trajo poca nieve y una primavera relativamente seca no ha ayudado demasiado. A pesar de que las perspectivas no eran buenas, los agricultores no han sufrido restricciones de riego. Ahora la vista está puesta en el cielo y en el nuevo curso hídrico que esperan sea húmedo para poder atender sin problemas las necesidades de suministro.

Lo único que ha alivado un poco la situación son las lluvias que cayeron a mediados de esta semana. Aún así la imagen que llega desde el norte es un Pirineo muy seco: tanto en Riegos del Alto Aragón, como en el canal de Aragón y Cataluña o en Bardenas.

Ha sido una campaña dificil que enfrenta, ahora, a las comunidades de regantes a otro reto: el de ver cómo se va a acometer el nuevo año hídrico con escasas reservas. En el canal de Aragón- Cataluña han conseguido salvar esta campaña gracias a lo que tenían almacenado. En la Noguera y San Salvador se quedan con reservas, en peor estado se encuentra el pequeño Barasona que está prácticamente vacío. La situación es parecida en Yesa.