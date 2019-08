Desaparece una de "Las 13 rosas" de la escultura de homenaje del centro de Gandia

Acto de incivismo en Gandia. La escultura dedicada a “Las Trece Rosas” que se encuentra en el centro de la Plaça Major de Gandia ha sufrido una mutilación. Una de las rosas, de esta obra de Jesús Martín, ha desaparecido del conjunto escultórico.

El responsable de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Gandia, Nahuel González, ha lamentado este acto realizado por “intolerantes”, del que de momento no se tiene constancia que tenga una intención política, o sea una simple acción de vandalismo. El edil de Compromís més Gandia Unida ha avanzado en Radio Gandia SER, que el escultor repondrá en breve la rosa que falta de la escultura.

La escultura fue instalada, el pasado 5 de agosto, como homenaje y recuerdo a 13 jóvenes, de entre 18 y 29 años, que fueron fusiladas por la dictadura franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, poco después de finalizar la Guerra Civil.

La escultura de “Las Trece Rosas” permanecerá expuesta hasta el próximo mes de octubre. Además de este acto vandálico, Nahuel González también ha confirmado que el mural “Estima com vuigues”, ubicado en la zona de la antigua Escoleta Wilson de Gandia, también ha sufrido una agresión. El autor del mural ya se ha comprometido a reparar los daños.

La noticia de que faltaba una de las rosas nos la comunicaba un oyente de Radio Gandia Ser, Josep Pérez Pardo, a través de corresponda@radiogandia.net que nos alertaba de esta situación y nos escribía este mensaje "Ahir vaig passar per la plaça de l'Ajuntament i vaig veure que l'escultura que ens recorda l'afusellament de les 13 roses apareixia mutilada ja que sols n'hi havia una dotzena. En faltava una.Vaig continuar la meua passejada i el sentiment que m'embargava era de tristor. Tenia altres sentiments però era fonamentalment la tristor el més potent de tots.Jo sols demanaria a l'agressor o agressors que pensaren en els seus fill, filles nets i netes quina Espanya els volen deixar. Transmetre l'odi i l'enfrontament permanent no és la millor herència. Jo preferisc que els meus descendents visquen en una Espanya on el respecte, la tolerància i la democràcia siguen aquelles banderes per les quals lluitar. Deuríem ocupar-nos en pelear per causes molt més nobles com puga ser la defensa del planeta, els drets humans, evitar qualsevol tipus d'assetjament, i coses semblants. Tenim per davant qüestions molt difícils de resoldre que exigeixen el millor de tota la societat i és molt trist veure que sols ens preocupen misèries d'aquest tipus. Gràcies, com sempre, a Ràdio Gandia per donar-nos veu als ciutadans".