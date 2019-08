El Consell de Ibiza sanciona con 66.000 euros a un establecimiento turístico

El Consell de Ibiza ha sancionado a la sociedad propietaria de un establecimiento turístico situado en la localidad de Sant Francesc de s'Estany, en el término municipal de Sant Josep con 66.000 euros por un total de siete infracciones.

La más grave, de 50.000 euros, fue ratificada el pasado viernes en Consejo Ejecutivo y supone una infracción muy grave de la normativa turística por haber ampliado el número de habitaciones que ofrecían pasando de 16 a 30 sin los permisos necesarios. Además de la sanción económica, se ha establecido la clausura temporal de estas 14 unidades de alojamiento hasta que regularicen su situación.

Por otra parte, por decreto de presidencia, se ha impuesto una sanción de 6.000 euros por anunciarse como hotel a pesar de tener licencia de apartamento de vacaciones, otra grave de 6.000 euros por no haber hecho las comunicaciones obligatorias para este tipo de establecimiento y cuatro sanciones leves de 1.000 euros cada consistentes en la no exhibición de los distintivos acreditativos de grupo y categoría, por no poner los precios a disposición de los usuarios, por no tener hojas de reclamación y por no tener todos los anuncios y carteles los que obliga la normativa turística.