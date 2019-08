Ayuso reconoce que contactó con un alto cargo de Aguirre ante la quiebra de la empresa de sus padres

Por primera vez Isabel Díaz Ayuso ha respondido a las numerosas dudas sobre su papel en la gestión del patrimonio de su familia tras conocerse que aceptó la donación de una serie de bienes, propiedad de sus padres, ante su previsible embargo por el impago de un crédito. Esa empresa, como en su día publicó Infolibre, participada al 50% por sus padres, había recibido un crédito de la sociedad semipública Avalmadrid.

En una entrevista en Tele 5, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a la pregunta de si medió con Avalmadrid, a través de una viceconsejera del gobierno regional, entonces presidido por Esperanza Aguirre, para conseguir información sobre esa empresa. Ayuso ha aclarado que preguntó "con qué persona podía hablar para que se le solicitara un crédito a esa empresa". "yo no era nadie, yo no he mediado ni he presionado, es que ni siquiera políticamente tenía ningún poder", ha explicado Ayuso, "tiempo después entré en la Asamblea como diputada porque corrió la lista". Sin embargo, sus declaraciones chocan con los datos publicados por Infolibre. La ahora presidenta madrileña accedió al acta de diputada el 15 de julio de 2011 y tres meses después, en septiembre de ese mismo año, envió un mail a la dirección de Avalmadrid reconociendo que la empresa de sus padres estaba 'muerta'.

Ayuso ha insistido en negar la mediación ante nuevas preguntas de los periodistas en esa misma cadena. "Yo pregunté simplemente con qué persona se podía hablar para que a su vez, si se daban las garantías, esa empresa podía ser o no avalada, teniendo en cuenta que mi padre tenía el 50% y era enfermo de alzheimer", ha explicado la presidenta regional.

"La casa de la que tanto hablan es la casa donde se crió mi madre, donde me he criado yo con mi hermano. Es que es mi casa, mi vivienda, la de siempre, no sé qué pretenden que hagamos mi familia y yo, que nos podemos ir debajo de un puente pero que entiendo que no es eso", ha asegurado Ayuso.

Sobre el impago del IBI durante cinco años de uno de los inmuebles que fueron donados a la presidenta madrileña por su familia, Ayuso ha echado balones fuera. "Es una empresa que heredé muerta y que ya estaba subastada", ha argumentado. "Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que no iba durar mucho, le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía lo heredáramos", ha explicado la presidenta, "entre ese patrimonio estaba esa sociedad que a su vez tenía a su nombre una oficina que iba a ser subastada; y como muchas veces pasa en ese tipo de inmuebles, entre el tiempo que pasa de un propietario al siguiente, mis padres no creo que estuvieran pendientes de si el IBI se estaba pagando por su parte o por parte del nuevo propietario".

Ayuso ha asegurado que tras las numerosas informaciones publicadas en los medios sobre este asunto los días antes de su investidura, nunca pensó en retirarse.