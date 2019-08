Los fondos de armario

El nombre de los jugadores de las plantillas ya nos suenan mucho más que el año pasado y no hay ningún equipo que no tenga un internacional por su país.

El comentario que más escuché tras el partido de ayer y que ganó la Real Sociedad 0-1 era: "La Real no es el Eibar" y es verdad, los cambios que hizo el banquillo vasco no mermaron al equipo. Salía William José y entro Isak, gran esperanza del futbol sueco y procedente del Borussia Dormund. Salía Januzaj y entraba Portu por el que se pagaron 10 millones al Girona. No había punto de comparación con los cambios. El Mallorca sacó a Alegría por Budimir, Febas por Trajkovski y Chavarría por Dani Rodríguez y el nivel bajó.

La Real se ha gastado 20 millones y medio de euros y el Mallorca algo más de 4. El Mallorca le jugó de tú a tú, pero hay auténticos transatlánticos y Vicente Moreno tendrá que sacar el máximo provecho a sus armas para ganar los partidos. No podrá jugar de tú a tú contra equipos como el Madrid o Barça, pero existe esa liga alternativa, donde habrán muchos equipos metidos que lucharán por no descender. Ese es el objetivo, y para ello, el riesgo en acertar en los fichajes es más elevado... Y de momento el míster no está contento con lo que ha llegado.