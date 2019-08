Rokavieja: "Nos llena defender lo nuestro con música"

La música sigue siendo un instrumento concienciador de los problemas y cuestiones que preocupan a todos. Es lo que la banda de ska-rock yeclana Rokavieja ha vuelto a dejar claro con la publicación del video clip del tema '¡Qué Calor!' incluido en su último trabajo 'La Espiral'.

La proliferación de las explotaciones agrícolas intensivas no tradicionales de la comarca del Altiplano, y en especial Yecla, no ha pasado tampoco desapercibido para los yeclanos que en la canción critican la aparición de estas plantaciones que, como denuncia la Plataforma Salvemos el Arabí y Comarca, esquilman los ya de por sí limitados recursos hídricos de la zona.

Kike Azorín, letrista y voz de Rokavieja, explicaba que "nos gusta meter un poquito de nuestra tierra en cada disco y dado el momento, el problemón que supone el agua para Yecla, no podíamos obviarlo". La música es "el medio que tenemos para llegar a todos y defender algo usando la música es lo que más nos llena"

Eliecer Soriano, 'Elie', batería de la banda, aseguraba que "no podemos permitir que los recursos más importantes que tenemos, el agua, la esten sobreexplotando y queríamos poner un grito alto" sobre este asunto.

Para grabar el videoclip, realizado por la productora también yeclana Místerestudio, se contó con la participación de casi un centenar de voluntarios que desafiaron al calor de aquellas fechas. El portavoz de la Plataforma, Alejandro Ortuño, reconocía que "fue fantástico colaborar con Rokavieja a modo de protesta y manifestación, que era lo que parecía allí en medio de una viña. Teníamos que estar allí porque el problema que tenemos nos puede dejar el panorama que ellos describen en la canción".

Escucha la entrevista completa aquí:

Letra de '¡Qué Calor!'

De vuelta por la N-344

la cúpula logró divisar

Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor

¿Cómo lo puedo soportar?



Rezuma mi camino como un vertedero

En coche sobre un mar de invernaderos

Y ya no queda nadie con ganas de mear

Solo quiero una botella de agua mineral



Crece la ansiedad en todos mis paisanos

La ciudad de la viruta está de secano

Un político de turno nos esconde la mano

Y a nadie ha conseguido engañar



El campo ya no tiene ni “pa” las gallinas

Ya no hay chalet que llene su piscina

Y mi abuela se ha enganchado al Bitter Kas

No le sube la casera ni el agua con gas



Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor ¿Dónde me puedo remojar?

Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor ¿Cómo lo puedo soportar?



Llegaron a esta tierra los cabrones

Lo llenaron to de brócoli, lechugas y melones

Se exigen soluciones, se queja “toa” la gente

Pero al Ayuntamiento se la suda como siempre

¡Un desastre! Si en poco tiempo aquí nadie hace na

Al final va a parecer esto la peli de Mad Max

Queremos un futuro con botijos rebosantes

Explotan en sus fincas autobuses de inmigrantes

No duermo por la noche, necesito más somníferos

Pensando que esta mafia está escurriendo los acuíferos

Dejadnos nuestra almendra, nuestra oliva y nuestro vino

Meteros por el culo los melones y los pepinos

Peligra el vinico de nuestras botas

Con la puta mierda eslogan de La Huerta de Europa

Por eso súbete al tractor con Rokavieja y con Francisco Alegre

Y diles que queremos que se larguen ¡Con los bancales no se juega, cabrones!



Pleno del lunes, lleno total

Hasta la derecha ha venido a opinar

30000 refugiados “pal” norte de España

Por culpa del gobierno de esta ciudad



Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor ¿Dónde me puedo remojar?

Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor ¿Cómo lo puedo soportar?