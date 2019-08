Diego Conesa: "El PSOE dejará de tener representación en el Ayuntamiento, pero estará presente en Cartagena"

El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la SER en Hoy por Hoy. Respecto a la situación del partido en Cartagena, Conesa ha insistido en su partido se mantiene su compromiso con el municipio, a pesar de la expulsión del partido de los seis concejales que pactaron con PP y Cs.

Una expulsión que el líder socialista ha vuelto a justificar, aunque también ha insistido en que "no es cuestión de dramatizar más". La decisión de echar del partido a los ediles señala que viene dada porque éstos "se saltaron a la torera los procedimientos y estatutos del partido". En cualquier caso, el secretario general ha insistido en que la cuestión "no está tener un carné o no, sino de dar soluciones a los vecinos de Cartagena".

Conesa ha insistido en que la actual alcaldesa, Ana Belén Castejón y los otros cinco concejales eran conscientes de que se saltaban lo establecido y que éstos "no admitieron someter el pacto a la votación de la militancia". Ahora, pese a no contar con representación en el Consistorio cartagenero, el líder socialista ha recalcado que su compromiso con el municipio y con aspectos como el Mar Menor "sigue intacto".

Además de sobre la polémica de Cartagena, Conesa también ha tenido palabras para los dos partidos del Gobierno regional, PP y Ciudadanos. De los populares dice que "han basado su campaña dos mentiras: que el PSOE pondría fin al trasvase, y que había un pacto" de los socialistas con Ciudadanos. Sobre los naranjas, el portavoz socialista ha señalado que tendrán que dar explicaciones ante la ciudadanía precisamente por no aceptar el ofrecimiento del PSOE "para la regeneación de la vida política".