Pedro Sánchez ya es nuevo jugador del Albacete. El centrocampista ha firmado con los castellano-manchegos para las dos próximas temporadas en un acuerdo que han hecho oficial esta tarde ambos clubes. De esta manera se hace oficial la noticia adelantada esta mañana por la Cadena SER: la salida del futbolista ya exblanquiazul con dirección al equipo albaceteño.

Pedro Sánchez solicitó al Deportivo la baja a causa de "motivos graves de índole personal". Unas circunstancias que han motivado las facilidades dadas por el club para la salida del futbolista. Ahora el Dépor busca ya en el mercado un sustituto para la banda derecha, uno de los varios movimientos que desean cerrar los blanquiazules antes del lunes.

carta de despedida de pedro sánchez

Deportivistas:

Esta tarde me he despedido del club. Ha sido una decisión dura, difícil. Motivos familiares me han llevado a tener que deciros adiós y espero que lo entendáis.

Cierro de este modo una etapa como futbolista que jamás olvidaré. En A Coruña y en el Dépor me he sentido como en mi casa y este, sin duda, siempre será mi mejor recuerdo. Quiero agradeceros a tod@s l@s deportivistas y a to@s los coruñeses vuestra generosidad y hospitalidad desde el primer día que llegué.

Además, no quiero marcharme sin dar las gracias especialmente al club y a sus directivos por la comprensión y ayuda a la hora de encontrar la mejor solución para todas las partes en un momento así.

Me voy dejando atrás un proyecto por el que aposté hace un año y en el que creo y creeré firmemente. Por ello, además de mostrar una inmensa gratitud, quiero desear al Deportivo y a todo el deportivismo la suerte necesaria para conseguir el objetivo por el que tanto peleé durante toda mi estancia junto a vosotr@s.

¡Hasta siempre!

Pedro Sánchez Moñino