La ausencia de presupuestos estatales paraliza en Extremadura más de 200 millones de euros en inversiones

El partido popular extremeño, su protavoz de Hacienda, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha denunciado el "silencio complice" y la "inacción política" del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por no haber reclamado al Gobierno las entregas a las Comunidades Autonómicas y la devolución del IVA de 2017, una deuda del Estado con la región que ha estimado en unos 200 millones de euros.

Los populares han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar sometiendo a una situación de "asfixia económica" a las comunidades autónomas a las que, según ha apuntado, debe más de 7.000 millones de euros por dos conceptos, 4.700 procedentes de la actualización de las entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica y 2.500 de la liquidación del IVA correspondiente a 2017.

Por su parte, Fernández Vara ha aseverado que el rechazo del PP, Cs y los partidos independentistas a los presupuestos generales es el que ha provocado el "desfase" de 200 millones de euros que presentan las cuentas regionales. "Desde que hace unos meses PP, Ciudadanos y los partidos independentistas en España decidieron tumbar los presupuestos Extremadura perdía 200 millones de euros", ha subrayado.

Vara ha recalcado que en España "no hay presupuesto no porque no haya gobierno" sino porque los partidos citados votaron en contra de ellos. El presidente de la Junta ha reconocido un desfase de 200 millones de euros en los presupuestos regionales "porque nosotros cuando hicimos los nuestros pensábamos que ese dinero iba a venir".