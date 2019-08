Alerta en el Eo por un vertido de más de medio millón de litros de purín

El concello de Ribadeo sigue en alerta tras el vertido de más de medio millón de litros de purines en el río Ouria, uno de los afluentes del Eo. A la espera de los resultados de los estudios y análisis que están realizando la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Consellería de Sanidade, el ayuntamiento recomienda no bañarse en las playas de Os Bloques y O Cargadoiro.

De todos modos, el concello envía un mensaje de traquilidad porque el vertido se produjo más abajo de la zona de captación de agua para el consumo de Ribadeo y Trabada, de modo que el agua de boca está en niveles normales.

En declaraciones a la SER, el alcalde en funciones, Pablo Vizoso, explicó que "no se detectaron incidencias en ninguna zona de baño", pero "por precaución" decidieron instalar carteles de advertencia instando a los visitantes a no bañarse. "El agua para consumo humano no tiene ningún tipo de incidencia", aseguró.

A medida que han ido pasando las horas, y con el mayor caudal de río, el vertido se ha diluido poco a poco en las aguas del mar, de modo que es prácticamente imperceptible a la vista.

La Dirección General de Pesca Marítima decretó el cierre cautelar de la zona de producción de la ría para la extracción de moluscos. Las autoridades trabajan ahora en la identificación de los posibles responsables y las medidas para mitigar las posibles consecuencias. En el arroyo Ouría, de mayor caudal, es donde se produjeron los mayores estragos, con alevines de truchas muertos.