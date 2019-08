Vuelven los bonos de aparcamiento gratuito para apoyar al comercio local

La alcaldesa en funciones, Cristina Laborda y la delegada del área de Impulso de Ciudad, Juncal Eizaguirre han informado de que coincidiendo con la recta final de la campaña de verano regresan los bonos de aparcamiento gratuito por comprar en establecimientos de Irun, la iniciativa que dentro de la campaña de apoyo al comercio local el Ayuntamiento de Irun impulsó a comienzos de año con buen resultado.

La alcaldesa en funciones se refería también al programa Erosi eta Ikasi, que cada año ofrece ayudas directas a las familias para la compra de material escolar en tiendas de Irun. "Además del apoyo para las familias de la ciudad, estas ayudas están pensadas también para dinamizar el consumo en el comercio de Irun. Esta iniciativa supuso una medida significativa y novedosa en tiempos complicados para todo el mundo, y ya llevamos seis veranos ofreciendo este programa que queremos consolidar".

Hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo para solicitar unas ayudas que este año cumplen su sexta convocatoria tras la buena acogida de las ediciones anteriores (sólo el año pasado 1.422 ayudas concedidas a familias por importe de casi 154.000 euros). El programa de este verano estará dirigido a las familias con niños/as empadronados/as en Irun; alumnos/as de Educación Obligatoria (Primaria y ESO). Los gastos subvencionables no cambian y siendo los mismos: materiales de escritorio, fungibles o no fungibles, como cuadernos, folios, etc. archivadores, estuches, calculadoras, compases, mochilas, libros de texto, etc. También uniformes escolares o ropa y calzado para Educación Física, elementos de manualidades para Educación Artística, Plástica y Visual, Tecnologías o Música (ceras, óleos, pinturas, pinceles). Serán subvencionables los gastos habidos por adquisición de material escolar en

Para la concesión de estas subvenciones, existirán como el año pasado tres tramos en función de la renta; es decir, según los ingresos familiares puede haber quien no entre dentro de la convocatoria, quien puede cobrar parte de la ayuda y quien percibirá el 100%. Las ayudas por cada menor serán como en años anteriores de 100, 75, ó 50 euros.

6.900 bonos de parking gratis

Por su parte, Juncal Eizaguirre coincidía en que "cada uno de nosotros podemos poner de nuestra parte para cuidar nuestro pequeño comercio: pasar por los establecimientos, ver las novedades, y elegir esta opción como preferente en nuestras compras".

Recordaba Juncal Eizaguirre que esta iniciativa se puso en práctica en marzo de 2019 y tuvo una buena acogida con 200 comercios participantes aproximadamente. Es una propuesta que responde al trabajo surgido en torno a la Mesa de Comercio, creada hace más un año y en el que participan además del Ayuntamiento de Irun, Bidasoa Activa, Recinto Ferial Ficoba, las asociaciones de comerciantes de la ciudad, Parque Comercial Mendibil, la Federación Mercantil de Gipuzkoa y la Cámara de Comercio. A través de esta iniciativa se van a entregar a todos los establecimientos comerciales y hosteleros que lo deseen en torno a 6.900 bonos de descuento en aparcamiento en la OTA y en el parking de Pío XII para que puedan repartir entre sus clientes. La campaña está en marcha y durará hasta el 25 de septiembre, miércoles.

Una vez los clientes obtengan los bonos, en principio a partir de 20 euros de compra pero que en cualquier caso se entregarán en tienda al criterio de cada comercio, mediante un código se recargarán en la app El Parking, de forma sencilla. Cabe señalar que es imprescindible tener esta app para canjear los bonos. Una vez leído el bono en la aplicación, se incrementará el saldo del cliente en su cuenta de la APP.

Para canjear los minutos gratis en la app hay que escanear un código QR o introducir el código que aparece en el bono de forma manual; una vez reconocido el código, el saldo se añade a la cuenta del cliente. Cabe señalar que el uso de estos bonos en el parking de Pío XII es similar ya que el acceso también se puede regular mediante esta app.

Para todas aquellas personas que no dispongan esta app gratuita, indicar que está disponible para los sistemas Android e iOS. Los establecimientos interesados en participar pueden todavía apuntarse en la campaña, en la oficina de promoción económica del Ayuntamiento de Irun, acudiendo entre las 8:30h. y 14h. o llamando al 943505335. También pueden hacerlo por correo electrónico, irunon@irun.org. Todos los comercios inscritos recibirán 30 bonos; cada unidad tendrá un vale con minutos gratis (los equivalentes a 50 céntimos, aproximadamente 30 min).

La delegada informaba además de que la Mesa de Comercio ya ha puesto fecha a la siguiente reunión: el 17 de septiembre. Y en paralelo, entre los avances en esta materia, cabe señalar que siguen los trabajos de redacción del nuevo Plan de Revitalización Comercial (PERCO); en la segunda quincena de septiembre se realizarán encuestas sobre el comercio de Irun para incorporar sus conclusiones al estudio.

También formación

Juncal Eizaguirre también ha informado de que con la llegada de los meses de septiembre y octubre, el Ayuntamiento de Irun colaborará con el programa de formación para comercio Hobetuz, que coordina la Federación mercantil de Gipuzkoa. "Es habitual que regularmente acerquemos a los comercios interesados propuestas que ayudan a los establecimientos a ser más atractivos; son cursos generalmente gratuitos que se hacen en horario accesible para los comerciantes", apuntaba Juncal Eizaguirre.