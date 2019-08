Matt Costello: "Elegí el Herbalife Gran Canaria por su reputación"

El director deportivo del ' + Char(39) + 'Granca' + Char(39) + ', Berdi Pérez, ha dicho que Costello es un baloncestista "con una cierta experiencia en la NBA", que jugó la ' + Char(39) + 'Final Four' + Char(39) + ' en la NCAA en su etapa universitaria y que viene de jugar en las ligas de Italia y de desarrollo de su país.

El dirigente amarillo hizo hincapié en las dificultades a la hora de cerrar este fichaje que, según ha desvelado, se complicó por "su gran participación en la Summer League", recalcando su satisfacción por disponer de un jugador que "dará mucha energía, espíritu de equipo y aportará mucho al grupo".

Por su parte, Costello ha dicho que está "encantado" de estar en la isla y que ha tenido la oportunidad de conocer a algunos de sus compañeros esta semana", a falta de aquellos que se encuentran con sus selecciones preparando su participación en el Mundial de China.

Cuestionado por sus problemas de tobillo, Matt ha comentado que se encuentra "muy bien físicamente" y que su lesión de la temporada pasada está "totalmente superada".

"Por eso era tan importante para mí disputar todos los minutos posibles en la Summer League, para poner a prueba el tobillo tras la intervención quirúrgica", ha apuntado Costello, quien ha agregado que "todo fue bien, pude demostrar mis habilidades en la cancha y, en estos momentos, no hay nada que me frene físicamente".

El jugador norteamericano explicó que conversó con su amigo y examarillo Kevin Pangos antes de aceptar la oferta y que el base canadiense "solo tuvo buenas palabras hacia el club" amarillo.

Sobre su aportación al juego del ' + Char(39) + 'Granca' + Char(39) + ', Costello ha dicho que sus dos principales armas son el ' + Char(39) + 'pick and roll' + Char(39) + ' y el rebote, y que está "trabajando duro" para mejorar su tiro, algo que ya ha logrado en sus dos últimas campañas.

En relación con Ioannis Bourousis, su compañero de posición en el Herbalife, ha resaltado que tiene "muchas ganas de compartir cancha" con el internacional griego.

"Había escuchado muchas cosas buenas de él, pero cuando supe que íbamos a jugar juntos investigué un poco más y vi algunos vídeos. La verdad es que es muy bueno y, en la cancha, incluso podríamos compartir minutos jugando de 4 y 5. Eso estaría muy bien, pero es algo que debe decidir el entrenador", ha abundado.

Además, Costello quiere aprender mucho de la torre helena porque es un jugador que ha sido MVP de la Liga Endesa.

Tras la primera toma de contacto con su técnico, Fotis Katsikaris, ha desvelado que, de momento, lo único que le ha pedido es que aprenda los sistemas de juego, que esté cómodo jugando como lo veía haciendo hasta ahora y, si se encuentra en una posición abierta, "que busque el pase que considere más adecuado o, incluso, acabar la jugada".

"Soy consciente de que el sistema de juego va a girar en torno a Bourousis y, en ese sentido, debo mejorar el pase", ha reconocido.

Matt Costello ha comentado que jugar en la ACB ha sido "importantísimo" a la hora de fichar por el Gran Canaria, dado que, en su opinión, "es la Liga con mejor reputación de Europa".

"Hablé con mi amigo Darrun Hilliard (Baskonia) y me comentó que no eligiese otra liga que no fuese la Endesa porque aquí cada partido es durísimo y tendré la oportunidad de enfrentarme a buenísimos jugadores, algo que me vendrá muy bien de cara a mejorar en el futuro", ha precisado.

Cuestionado por las diferencias entre la NCAA y Europa, Costello ha apuntado que aquí se necesita "más confianza en tu juego porque la mayoría de jugadores de la NCAA tienen 19 o 20 años y, en Europa, te mides a profesionales ya formados".

"Necesitas ser consistente en tu juego para que tu trabajo dé los frutos cuando estés en la cancha", ha concluido.