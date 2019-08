El Ayuntamiento limpia las excavaciones del Mercado Central

Tras la denuncia de Salvem el Mercat que exigía al Ayuntamiento de Elche que obligase a Aparcisa, adjudicataria del Mercado Central, la limpieza de los Baños Árabes y las excavaciones del entrono del edificio, Urbanismo ha decidido hoy asumir estas labores.

La responsable del área, Ana Arabid, ha explicado a Radio Elche Cadena SER que se ha tomado esta decisión para no perder más tiempo. Arabid ha asegurado que si se hubiese reclamado a la empresa concesionaria se habrían alargado los plazos ya que Aparcisa entiende que no puede limpiar las excavaciones porque no tiene los permisos para actuar en bienes de dominio público.

Sin embargo, la Conselleria de Cultura ha advertido, tras estudiar el caso, que el Ayuntamiento debe hacer cumplir a la adjudicataria "la obligación legal" de conservar la integridad de loa Baños Árabes del Mercado Central por su condición de Bien de Relevancia Local.

Serán ahora los técnicos municipales los que decidirán si repercuten el coste de las labores de limpieza a la empresa concesionaria o lo termina por asumir el Ayuntamiento. Ana Arabid ha indicado que no se trata de un coste significativo.

Durante los trabajos, algunos residentes de la zona han manifestado su malestar a los operarios. Desde una ventana, una vecina ha pedido que se eliminen de raíz las plantas que han crecido en las excavaciones para que no vuelvan a crecer, al comprobar que tan solo se estaban cortando por el tallo.

Los trrabajos de limpieza está previsto que concluyan a lo largo del día, aunque hay zonas de gran profundidad repleta de vegetación a la que los trabajadores no podrán acceder por cuestiones de seguridad.

No es la primera vez que el Ayuntamiento asume unos trabajos que, en principio, corresponden a Aparcisa. A principios del mes de agosto, el gobierno municipal ya anunció que iba a asumir las labores y el coste de tapar las zanjas de la calle Ánimes.