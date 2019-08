Ya se pueden presentar solicitudes para las 13 plazas de policía local de Vila

Este miércoles ha comenzado el periodo de presentación de solicitudes para la provisión de 13 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Ibiza. El plazo finalizará el 16 de septiembre y todos los interesados pueden entregar su solicitud en el registro de entrada del Ayuntamiento -SAC, edificio Sa Colomina (Cetis Torre 2), en la calle Canarias, 35- o en la sede electrónica del Ayuntamiento: https://eivissa.sedelectronica.es.

Recordemos que para tomar parte en este proceso de selección de personal, las personas interesadas deben cumplir, entre otros, los siguientes de tener la nacionalidad española, 18 años cumplidos y el título de Bachiller, Técnico o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Además los aspirantes no pueden padecer ninguna enfermedad que impida o disminuya el desarrollo correcto de las funciones, no haber sido separadoa del servicio de la Administración local, autonómica o estatal, ni estar inhabilitado para ejercer la función pública y no tener antecedentes penales por delitos dolosos.

También deberán poseer los permisos de conducción de las clases A2 y B en vigor, creditar los conocimientos de la lengua catalana correspondientes al nivel B2 y haber abonado la tasa por los derechos del examen.

La fase de oposición consistirá en cuatro pruebas: una prueba de aptitud física; una prueba de conocimientos tipo test; una prueba de conocimientos mediante el desarrollo escrito de un tema; y una prueba de aptitud psicotécnica y de personalidad.

Las personas que superen la fase de oposición y acrediten que cumplen los requisitos que exige la convocatoria, serán nombradas personal funcionario en prácticas de la categoría de policía local. Posteriormente, deberán realizar y superar el curso de capacitación, impartido u homologado por la Escuela Balear de Administración Pública.