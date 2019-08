Cuantiosas pérdidas en la agricultura por las tormentas del pasado lunes

Los agricultores de la provincia siguen esperando la lluvia para intentar mejorar las previsiones de baja producción que se espera de cara a la próxima cosecha, aunque las tormentas localizadas en distintos puntos de la provincia en la tarde-noche del pasado lunes, han venido a agravar aún más dichas expectativas.

No se cuantifican daños pero desde la COAG no ocultan su preocupación por las consecuencias del fuerte granizo que descargó, con especial virulencia en las comarcas de Las Villas, el Condado y Segura, llegando a superarse los 60 litros por metro cuadrado en unos minutos. El secretario de la organización agraria en la provincia, Juan Luis Ávila, exige medidas para hacer frente a esta situación y vuelve a reclamar mejores condiciones en los seguros para el campo, que decía, no cubren las verdaderas necesidades de los olivareros, ante situaciones como esta.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena, anunciaba que ante los daños ocasionados por las tormentas, no sólo en el campo, sino también en viviendas de los municipios de Villanueva del Arzobispo, Siles, Montizon, Villacarrillo, Castellar, Chiclana y Orcera, desde el Gobierno Central deben adoptarse las medidas y proceder a la declaración como zona catastrófica de dichas localidades, anunciado que se va a comenzar a trabajar con los ayuntamientos para recabar de las administraciones públicas, ayudas que permitan a los afectados, el arreglo de los desperfectos.

Desde el PP, también defienden que la declaración también incluya a los agricultores de la zona, por la pérdida de cosecha que las tormentas, van a ocasionar.