Beqa Burjanadze, presentado: «Estamos haciendo una piña dentro del vestuario y en la pista»

Beqa Burjanadze fue presentado hoy en el Gran Canaria ante los medios de comunicación. El ala-pívot georgiano se mostró encantado de formar parte del proyecto claretiano y declaró que no ve la hora de que llegue el arranque del curso.

Beqa Burjanadze: «Quiero agradecer al club la confianza que me ha transmitido este verano. Quiero que esta temporada sea mucho mejor que la pasada, porque el ‘Granca’ se merece un curso mucho mejor. Voy a hacer todo lo posible para que así sea».

«Creo que puedo hacer no una cosa en la pista, sino varias cosas tanto en defensa como en ataque. Voy a aprovechar todos los minutos que tenga para ayudar al equipo a ganar todo lo posible. Tengo muchas ganas de empezar la temporada, que tengamos éxito, y que disfrutemos del baloncesto con nuestros aficionados».

«Cuando yo fiché, había dos preguntas en el club: lo de EuroCup y lo del entrenador. Y aún así yo tomé la decisión por muchas cosas y muchos detalles. He tenido amigos que han pasado por este club, y las respuestas a mis preguntas sobre cómo era el club, la ciudad, etc, fueron positivas. Me llamó muchísimo la atención, por eso he venido. Si jugábamos EuroCup estaba muy bien, pero no pasa nada. Vamos a procurar que el año que viene sí la juguemos».

«Estamos haciendo una piña, un equipo de verdad. Dentro del vestuario y en la cancha. Acabamos de hacer una clase de yoga y casi me duermo (se ríe). El entrenador muy bien conmigo y con el equipo. Todavía nos falta mucho, nos queda un mes de pretemporada y vamos a hacer todo lo posible para llegar al primer partido lo más preparados posible».

«Los objetivos siempre digo que sean Copa del Rey y Playoff, pero lo veremos a lo largo de la temporada».