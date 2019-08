Eivissa Jazz 2019 contará con una exposición de fotografías del periodista Ferran Pereyra

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, en el marco del Festival Ibiza Jazz 2019 inaugura, el próximo martes día 3 de septiembre a las 19.00 horas en la sala Refectorio de Dalt Vila, la exposición fotográfica 'Stolen Moments' del periodista y crítico musical Ferran Pereyra.

La inauguración de la exposición se realizará dos horas antes del comienzo del Eivissa Jazz 2019 que tendrá lugar en el paseo de Vara de Rey a las 21.30 horas a cargo del dúo Natural Focus.

La muestra recoge actuaciones en diversos escenarios y festivales como el Ibiza Jazz, Mallorca Jazz Sa Pobla, el Menorca Jazz Primavera, el Alternatilla Jazz In Mallorca, Port Adriano Music Festival, Düsseldorfer Jazz Rally o Jazz In Sardegna en Cagliari.

Para Ferran Pereyra, 'instantes robados', es precisamente lo que quiere capturar esta pequeña colección de fotografías. Breves momentos de expresión involuntaria que reflejan la pasión, el sentimiento, la rabia, la reflexión, la alegría o la sorpresa. En definitiva la fuerza interior que viven los artistas por un breve instante, como un impulso a veces efímero, provocado por la propia música. 'How I miss all our stolen little momentos', como añoro nuestros pequeños instantes robados. Así comienza la letra escrita por Mark Murphy para 'Stolen Moments', y esa añoranza, aunque sin melancolía, es la que ha estimulado esta exposición".

Una imagen de las que conforman al muestra / Ferran Pereyra

El autor de la exposición explica que en 1961, año de su nacimiento, el saxofonista, clarinetista y compositor estadounidense Oliver Nelson, reuniendo en un estudio ya su acercado a Freddie Hubbard, Eric Dolphy, George Barrow, Bill Evans, Paul Chambers y Roy Haynes, grabó 'The Blues And The Abstract Truth', sen duda su mejor disco y aún hoy uno de los más vendidos del jazz.

El álbum abre con 'Stolen Moment', pieza que cinco meses antes había registrado Eddie 'Lockjaw' Davis en formación de Big Band en el álbum 'Trane Whistle'; pero la versión que a pasado a la historia es la que graba su autor, convertida en una de las piezas de jazz más importantes de su época. Muchos otros músicos, como Ahmad Jamal, Herbie Mann, Frank Zappa o Mark Murphy, quien le puso letra, y fue cantada por Carmen McRae o Betty Carter, han hecho su versión.