Pim Pam Ville, tercera edición

Bandas que normalmente tocan en bares cerrados y que Pamplona las quiere sacar a la calle. El festival se celebrará el 7 de septiembre en la plaza de los Burgos, dentro de los actos del Privilegio de la Unión. Los grupos que actuarán se podría decir que "conforman la historia del rock and roll".

María García Barberena, concejala de Cultura, ha explicado que lo que pretende el festival Pim Pam Ville es "recorrer estilos diversos como el blues, folk, country, rock and roll, pop, punk...".

Un viaje en el tiempo de la música americana con artistas de prestigio internacional, que se prolongará desde las 12:45 de la tarde hasta la medianoche.

Los ocho conciertos programados para la jornada son los siguientes: A las 12:45 horas abrirá el festival Nickel & Rose (Milwakee - Estados Unidos); a las 14:00 horas continuará el grupo navarro Joseba Irazoki eta Lagunak (Bera); a las 17:00 horas será el turno de Craig Brown Band (Detroit - Estados Unidos); a las 18:15 horas se subirá al escenario Jon Ulecia & Cantina Bizarro (Pamplona); a las 19:30 horas actuará Kokoschca (Pamplona); a las 20:45 horas The Mani-Las (Manila -Filipinas); a las 22:00 horas The Kids (Amberes - Bélgica) y a las 23:45 horas cerrará la noche The Fleshtones (Nueva York - Estados Unidos).

Son sonidos que, indudablemente, han cruzado fronteras pero también tendrán su espacio los artistas locales. "La edición de este año ha puesto especial hincapié en traer grupos locales. Son bandas con una trayectoria amplia y de mucha calidad. El pabellón navarro quedará muy alto", ha comentado la concejala de cultura.

El festival Pim Pam Ville, que cumple su tercera edición, cuenta con todos los conciertos gratuitos y tienen la entrada libre.