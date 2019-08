Ximo Puig defiende los trasvases y pide "no polemizar" con ellos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha referido a las declaraciones de este miércoles de su vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, que afirmó en la Cadena SER que los trasvases deben ser siempre la última opción, la de emergencia, que antes hay que buscar otras alternativas.

Según el President, en el caso del Tajo-Segura no hay alternativas ya que es "irrenunciable" para los valencianos porque no hay "una solución alternativa". Ximo Puig cree que no hay que polemizar con temas como este perfectamente reglados.