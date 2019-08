Lo creían desaparecido en el mar pero estaba en su velero durmiendo: 150 efectivos lo han buscado toda la noche

La investigación del chico desaparecido este viernes por la madrugada en la playa de Cadaqués (Girona) ha tenido un desenlace inesperado y feliz cuando poco después de las diez de la mañana se ha logrado localizarlo sano y salvo en el velero en el que veranea.

Se llama Jordi Llorens, tiene 25 años y se encontraba de vacaciones con su familia en una embarcación amarrada en la zona. Este viernes por la mañana ha explicado su historia, que se podría haber quedado en una simple anécdota si no fuera porque ha comportado el despliegue de un amplio dispositivo de investigación de cerca de 150 efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Bomberos, Policía Local y Mossos d'Esquadra.

"Creo que no he hecho nada mal; simplemente me he ido al velero a dormir", explicaba todavía con sorpresa por lo sucedido. Había salido de fiesta y hacia las cinco de la mañana decidió volver al velero, amarrado en la zona de boyas de la bahía, nadando. Como llevaba unas monedas, decidió regalarlas a unas personas que se encontraban en la playa sin dar más explicaciones. Esos ciudadanos fueron los que dieron la voz de alarma al ver que no salía del agua.

"Simplemente me iba a dormir"

El protagonista ha detallado con naturalidad lo que sucedió: "Me sabe muy mal; quizás tendría que haber dicho algo para evitarlo pero tampoco creo que lo tuviera que decir; simplemente me iba a dormir al velero", ha apuntado.

A primera hora de la mañana de este viernes, ha escuchado el ruido del helicóptero y relata que ha recibido un mensaje de un amigo que le preguntaba si había llegado bien. El texto iba acompañado de una noticia de la investigación de un chico desaparecido con una descripción que coincidía con él: un joven con un jersey blanco. "Y me he puesto en la proa a hacer señas a los de salvamento y les he dicho: 'Creo que me estáis buscando'", ha añadido.

Es habitual que los jovenes naden hasta los veleros para ir a dormir

Francisco Javier es el trabajador del puerto de Cadaqués que formaba parte del dispositivo de investigación por agua y que se ha acercado hasta su velero al ver que le hacían señales. Recuerda que pasaban pocos minutos de las diez y que, cuando el joven les ha dicho que creía que era a él a quien buscaban, han dado la noticia de que lo habían localizado. Javier subraya que es muy habitual que los jóvenes vayan nadando hasta los veleros que hay amarrados cerca de la playa después de salir de fiesta.

A media mañana, la Guardia Civil le ha devuelto al joven las monedas recuperadas, dentro de una bolsa de plástico. El testigo presencial que había alertado a los cuerpos de emergencia las había entregado a la policía y, posteriormente, ha confirmado que Llorens era el joven que creían desaparecido.

La Guardia Civil descarta la negligencia

La Guardia Civil no considera que el joven haya cometido ningún delito ni negligencia y, por tanto, se prevé que el caso se cierre sin más recorrido legal. "Nos congratulamos de que todos los cuerpos hayamos salido de forma coordinada y que en el menor tiempo posible se haya resuelto la incidencia", ha señalado el responsable de los GEAS de este cuerpo policial en Girona, Fernando Aguirre.

El agente recuerda que no existe ninguna norma que prohíba a las personas bañarse por la noche en las playas o desplazarse hasta una embarcación. Aguirre atribuye los hechos a un "celo" de la ciudadanía, para garantizar la seguridad, con el aviso de los equipos de emergencia.