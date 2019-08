Tres fabrilistas y una defensa inédita

El Deportivo desplaza a Madrid a 19 futbolista para medirse al Rayo Vallecano. Entre la relación de futbolistas figuran tres jugadores del Fabril: Mujaid, David Sánchez y Valín. Anquela se lleva a todos los disponibles de la primera plantilla, quedándose Somma en A Coruña debido a un esguince de rodilla.

RC Deportivo

La principal duda del once radica en el sustituto del italiano. Bóveda podría trasladarse al centro de la defensa, dando entrada a David Simón en el carril diestro. Otra opción, que Anquela no ha descartado, es darle la alternativa a Mujaid. Ayer, en rueda de prensa, el técnico alababa a los jugadores del filial, reconociendo su buen trabajo durante la pretemporada y dejando claro que no le temblará el pulso si finalmente un fabrilista es el elegido para completar el once inicial.

Por lo demás, Caballo podría regresar al lateral zurdo y queda por despejar la incógnita del sustituto de Pedro Sánchez. Koné podría desplazarse a la banda para que Christian Santos se convierta en la referencia arriba.