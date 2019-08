No será el de este 30 de agosto un derbi vasco que merezca la pena recordar en el futuro. Al menos en la Real Sociedad. Es más, se puede decir que es un derbi para olvidar. Y cuanto antes mejor. Porque salió todo al revés, empezando por lo futbolístico, en lo que los donostiarras fueron totalmente inferiores a un Athletic mucho más sólido y con las ídeas más claras. No necesitó de más para superar sin alardes a un Real inferior, extráñamente poco competitiva y que no se pareció en nada a la que dejó sensaciones tan esperanzadoras en las dos primeras jornadas. 2-0, y gracias, se puede decir. Porque el resultado, a tenor de lo visto sobre el terreno de juego, pudo escocer mucho más.

El plante que tenía previsto Imanol Alguacil no salió nada bien. Fue un desastre. Primero porque la Real no puso de entrada esa intensidad con la que hay que salir en un derbi vasco. Eso es innegociable, y esta vez no se vio en los donostiarras. Y segundo porque la Real no supo salir de la presión alta planteada por el Athletic, y eso le hizo entrar en semejante mar de dudas que ya no supo reaccionar. Fue entrando en una especie de agujero del que no pudo salir, mientras el Athletic le pasaba por encima con dos goles que conviertieron el derbi en todo un suplicio.

Sin embargo, pese a ese escenario tan desagradable, tuvo oportunidades para haberse enganchado al derbi. Pero nada le salió bien. Las decisiones del VAR, aunque acertadas, no le dieron nada, y todo lo que tenía que salir mal... pues le salió mal. El árbitro pitó penalti sobre Joseba Zaldua, que se rehizo de su mal comienzo de partido con una buena acción personal. Pero el VAR sacó la falta fuera y cuando todos los realistas se las prometían muy felices, todo se fue al traste. Golpe duro que le mermaba más su moral ya tocada. Después se lesionó su capitán, Asier Illarramendi, que no pudo terminar el partido por una torsión de tobillo derecho. La decisión tomada por Alguacil de dar entrada en su lugar a Portu no ayudó a su equipo, que se desordenó todavía más, con Odegaard de mediocentro y Oyarzabal jugando por dentro.

Tras el descanso, la Real reaccionó, pero de una forma tan tímida que el Athletic no pasaba apenas apuros. Las ocasiones brillaban por su ausencia. Hasta que salió Alexander Isak, y marcó de cabeza, aprovechando un rehace. Era lo que necesitaba para meterse en el derbi. Pero el sueco estaba por poco en fuera de juego, y el VAR también anuló el que podía ser el 2-1 esperanzador. Nada ayudaba, aunque eso no fuera excusa, porque es imposible pensar en ganar en San Mamés si no has tirado entre los tres palos hasta el minuto 83. Así de claro. Tan negativo fue el derbi que hasta los goles recibidos estuvieron envueltos en cierta fatalidad: en el 1-0 Aihen Muñoz se resbala en el momento más inoportuno. Y en el 2-0, Moyá, portero siempre fiable, está demasiado adelantado. Nada slió bien, así que conviene olvidar el derbi cuanto antes y centrarse en el futuro.