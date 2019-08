Puy du Fou ensalza a Toledo como epicentro de la historia de España

Un antes y un después para la ciudad de Toledo. Así se ha presentado el espectáculo 'El sueño de Toledo' que se estrenaba anoche en el parque temático Puy du Fou España en la ciudad de Toledo. 4.000 espectadores asistieron a la premier en una noche que amenazaba con lluvia y que permitió el desarrollo de la obra, un recorrido por la historia de España con 2.000 actores.

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el delegado de Gobierno en la región, Francisco Tierraseca y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, han sido algunos de los representantes políticos que se han dado cita en la inauguración del parque, a la que también ha asistido Nicolás de Villiers, hijo del fundador de Puy du Fou y presidente de la empresa.

De Villiers se ha mostrado satisfecho de poder arraigar el parque en España. "Tenemos que arraigarlo en el corazón de todos los españoles", ha señalado para "compartir la risa y el llanto y todas las emociones". El presidente de la multinacional francesa se refería al espectáculo como "el alma del pueblo español".

Han sido tres años de gestiones entre la empresa privada y la administración pública los que han pasado para la implantación del parque en Toledo. Como balance, Emiliano García-Page, presidente del Gobierno autonómico, ha expresado que con la representación del 'Sueño de Toledo' se abre una "página brillante para la historia" de España. Concepto al que también se ha referido la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que asistía a la inauguración junto a numerosos miembros de la corporación municipal. Para Tolón, la importancia del parque está en la repercusión turística y en el empleo que va a tener de ahí que la inauguración de Puy Du Fou sea "un antes y un después".

Numerosos representantes de la sociedad toledana, como empresarios, sindicatos y colectivos de toda índole, han acudido a la premier de 'El sueño de Toledo', además de cargos y ex cargos políticos como el presidente del PP en España, Pablo Casado, los ex presidentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Bono y María Dolores de Cospedal, o la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros.

El parque se ha llenado con 4.000 espectadores en la primera noche. Público que ha acogido con entusiasmo el desembarco de un nuevo concepto de parque temático en el que el espectáculo y la historia se dan la mano.

REPORTAJE SONORO

Escucha aquí los sonidos de 'El Sueño de Toledo'

Las entradas para 'El sueño de Toledo' están a la venta por 24 euros. Todo el mes de septiembre está completo.