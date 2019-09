12 horas de conciertos para llevar la educación musical a los países más pobres

Cala Llonga acogerá el próximo domingo 22 de septiembre a la 5ª edición de Playing For Change Day Ibiza, un festival que traerá a más de 40 grupos locales que ofrecerán un total de 12 horas de directos para apoyar la educación musical en los países en vías de desarrollo a través de la música.

A partir de las 12:00 horas la playa de Cala Llonga se llenará de conciertos en vivo, de talleres para niños, de rifas y de mercadillos con el fin de recaudar fondos. Desde la organización esperan superar los 14.250 euros recabados en 2018, parte de cuyo porcentaje se destinará, como en citas anteriores, a Playing For Change Foundation. Además el 15 por ciento de los beneficios irá destinado a organizaciones benéficas de las Pitiusas como ASPANOB, destinada a ayudar a los niños con cáncer de Ibiza.

Se trata de la quinta edición de este festival que nació con la vocación de mantener el espíritu de comunidad en este barrio ibicenco que se une cada año para apoyar esta causa benéfica. Los más pequeños podrán disfrutar de acrobacias, de juegos y de actividades de toda índole como talleres de percusión, pintacaras, arte y manualidades, cuentacuentos o talleres de reciclaje. Durante toda la velada habrá puestos de comida y de bebida, un mercadillo hippie y aparcamiento gratuito.

Grupos como The Clarence Bekker Band, The Brand New Hippies, Hot Ice, Pedro El Chacho, The Ibango Tribe Live, Somosuno o Sequoia, entre muchos otros serán los encargados de poner el ritmo a este día completo de música. Un cita en la que se organizarán, además, distintos sorteos entre los que destacan entradas a conciertos o bicicletas infantiles, entre otros muchos premios. Las papeletas para participar en el sorteo se pueden adquirir en la tienda Tabac en Cala Llonga y en los puestos del mercadillo el mismo día del evento.

Este evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, de Grupo Sirenis, de Viva Cala Llonga y de la Asociación de Vecinos de Cala Llonga.