El Palma Futsal cierra la pretemporada este martes contra el Betis FS

El Palma Futsal pondrá punto y final a la pretemporada este martes (20:00 horas) con el segundo duelo veraniego frente al Real Betis FS.

Los de Antonio Vadillo viajarán este mismo martes a la ciudad hispalense para jugar el último partido de preparación a una semana y media del comienzo de la competición oficial.

Será un nuevo test exigente frente a un equipo que ya demostró su nivel en su visita a Palma y que es el gran favorito para ascender a la mejor liga del mundo la próxima temporada con una plantilla formada por jugadores con experiencia en Primera División pese a militar en la categoría de plata.

Será la última prueba para ajustar la maquinaria antes de recibir al Levante US FS en la primera jornada liguera y para la cual el equipo se ha preparado a conciencia durante el último mes. Sevilla será final de la fase de preparación en la que el Palma Futsal habrá jugado un total de siete partidos para complementar todo el trabajo físico y táctico realizado en los entrenamientos de verano.

La pretemporada hasta el momento ha sido favorable a los baleares con cinco victorias y la única derrota frente a O’Parrulo Ferrol en el torneo disputado en Burela. Los de Vadillo han ganado a rivales de entidad como ElPozo Murcia FS, Industrias Santa Coloma o Burela Pescados Rubén, entre otros.

El técnico balear no podrá contar con toda la plantilla para el último test ya que Diego Quintela y Juanjo Catela no viajarán a Sevilla este mismo martes por precaución ya que sufren unas pequeñas molestias y se ha decidido priorizar que estén en plena forma para iniciar el campeonato y no correr riesgo alguno.

Mati Rosa recibirá el premio al mejor joven

Mati Rosa no viajará con el resto de la expedición a Sevilla porque primero se desplazará a Madrid a primera hora de la mañana para asistir a la gala de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la que recibirá el premio que le acredita como el mejor jugador joven de la pasada temporada. El pívot argentino viajará a la gala inaugural de la temporada junto al presidente del club, Miquel Jaume, y el director deportivo, José Tirado. La gala se celebra en la capital a las 12 del mediodía y nada más finalizar los tres se desplazarán a Sevilla para que el argentino pueda jugar el último partido amistoso del verano.