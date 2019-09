El Bidasoa aumenta su muro defensivo

El Bidasoa-Irun ha presentado a su último fichaje para este nueva e ilusionante temporada, el pivote brasileño Matheus Francisco Da Silva, de 1,98 de altura, internacional junior con su selección y que llega del Piñeiro. "Tiene un perfil defensivo y desde el club estamos contentos de que esté aquí porque es una apuesta de presente y futuro y para nosotros es importante. Los éxitos que llegaron del año pasado partieron de la defensa, habrá mucha exigencia y su presencia para la rotación será importante. Y contentos de cara al futuro por la aportación que va a tener", explica Gurutz Aguinagalde, presidente del club bidasotarra. Luego ya tomó la palabra el jugador brasileño.

-Razones pars venir a Irún. "Fue una decisión fácil. Porque siempre es un club que veía y también quiero jugar en la liga asobal de España. Rangel me ayudo mucho en mi decisión".

-Liga Asobal... y Champions. "Es una cosa muy grande, porque yo jugaba en Brasil y ahora voy a una liga grande y encima a la Champions, estoy muy feliz de poder jugar y de estar aquí en Bidasoa".

-Cómo se define. "Tengo un carácter más defensivo, no ataco porque estoy adaptado a la defensa. Estoy más cómodo jugando con el sistema 6-0".

-Joven, pero preparado. “Estoy preparado porque tengo capacidad para defender fuerte, tengo futuro y he venido aquí para demostrar que puedo hacerlo bien, quiero jugar aquí porque en Brasil he estado defendiendo y atacando. No tengo miedo, sino es más ganas de seguir aprendiendo, porque es un balonmano diferente. Pero no tengo miedo".

-Selección absoluta. “Yo creo que sí. Naturalmente hay jugadores muy buenos, pero mi objetivo principal ahora no es alcanzar la selección, ahora mi objetivo es aprender y mejorar más. Y naturalmente si llega eso, contento”.