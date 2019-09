Activada la 'alerta' por sequía en la Cuenca del Guadalquivir

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está en 'alerta' por sequía. Actualmente la cuenca está al 36,62% de su capacidad frente al 55% que embalsaba en la misma fecha del año pasado.

A pesar de ello, según ha explicado a la SER la secretaria técnica de la Confederación, Nuria Jiménez, el agua para abastacimiento humano está garantizada para los próximos tres años, y la campaña de riegos no se va a ver afectada, salvo que el periodo de falta de lluvias se extendiera por encima de lo habitual y se entrara en situación de 'emergencia', algo que de momento la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no contempla, puesto que los embalses tendrían que seguir perdiendo agua hasta quedarse por debajo del 15%, lo que no es previsible.

De momento la Confederación, que ya rebajó la dotación de riego agrícola para este año con respecto a la anterior campaña, mantiene su compromiso con los regantes.

La campaña de riego se cerrará el día 30 de septiembre. A aquellas comunidades que no hayan consumido su dotación se les podrá ampliar la campaña de riego hasta el día 15 de octubre de 2019.

A esta situación se llega fundamentalmente por la falta de precipitaciones que se está dando a lo largo del año agrícola y que coloca a la cuenca en una situación "difícil", ha explicado Jiménez.

EL MAYOR EMBALSE DE ANDALUCÍA ESTÁ AL 31% DE SU CAPACIDAD

El embalse de Iznajar, el de mayor capacidad de Andalucía está al 31,70%, frente al 49% al que se encontraba el año pasado en la misma fecha.

El Guadalmellato, del que se abastece Córdoba está al 53,3 % de su capacidad. Consulta aquí la situación del resto de embalses de la provincia de Córdoba.