Hernández epera "estar a la altura de la responsabilidad" de presidir el CES

Agustín Henández se despide de la política municipal y del Partido Popular. Cinco años después de su forzoso aterrizaje en el Ayuntamiento de Santiago para tratar de reconducir la turbulenta etapa del PP en el gobierno local, con tres alcaldes en cuatro años, Hernández dice adiós para hacerse cargo de la presidencia del Consello Económico e Social (CES). Lo hace emocionado, y con el deseo de "estar a la altura de la responsabilidad, y salir del pueblo cuando toque con las mismas felicitaciones" que sus antecesores.

Un día después de la noticia adelantada por Radio Galicia, Agustín Hernández compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Pazo de Raxoi para dar explicaciones. El hasta la fecha portavoz municipal del PP en Santiago se ha dado de baja como militante del partido y ha dejado sus cargos como diputado provincial, presidente de la agrupación compostelana y como concejal para evitar posibles interferencias.

Agustín Hernández no quiso replicar a las críticas vertidas por la oposición sobre su nombramiento, y prefirió centrarse en lo que le llega: afrontar la presidencia del CES "con un profundo sentido de la responsabilidad".

Todavía tiene que comparecer en el Parlamento de Galicia y ser nombrado oficialmente por el Presidente de la Xunta para que se haga efectiva su presidencia, pero en rueda de prensa hizo balance de sus cinco años en la corporación municipal compostelana, primero como alcalde, y después como líder de la oposición.

SÁNCHEZ-BRUNETE, NUEVO PORTAVOZ Alejandro Sánchez-Brunete se queda al frente del grupo municipal popular. De momento, una gestora se hará cargo del partido, hasta designar a un nuevo líder.

Hernández se va de Santiago con buenos recuerdos. Pese a sus derrotas electorales en 2015 y 2019 se queda con "el conocimiento de las personas y de la ciudad", agradeció la confianza de los ciudadanos en él. "La experiencia personal fue gratificante", resaltó.

En el otro lado de la balanza, los malos momentos, especialmente al inicio. "Lo más negativo fue el inicio de mandato en 2014. Se fue injustamente duro con el equipo y también con mi persona", admitió.

Diferentes mensajes desde el resto de la corporación

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, agradeció en Hoy por Hoy la labor de Agustín Hernández y le deseó suerte para el futuro. En estos últimos meses, ambos políticos han mostrado sintonía para sacar adelante cuestiones como las dedicaciones exclusivas o los presupuestos técnicos. "Le deseo lo mejor en esta nueva encomienda y corresponde agradecerle su trabajo al servicio de Santiago y de los compostelanos".

Mucho más crítico fue el portavoz de Compostela Aberta, Martiño Noriega, que aseguró que no le sorprende la salida de Hernández y dispara contra quien ejerció de líder de la oposición durante su mandato. Noriega denunció que el conservador "siempre hizo trabajo sucio y traspasó bastantes líneas".

Noriega tiró de ironía al declarar que "el candidato de Feijóo para las municipales era Bugallo, por eso la salida es lógica" y añadió que "vuelve a su hábitat natural, la designación de alto cargo, ya que por la vía democrática nunca le fue demasiado bien". "Con retranca le deseamos lo mejor", concluyó.

Por su parte, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, también le deseó suerte a Hernández, aunque no cree que sea el perfil más adecuado para presidir el CES. La concejala nacionalista prefiere mirar para el futuro y no hacer demasiadas valoraciones sobre la huella que deja Agustín Hernández en Santiago, que no cree que fuera positiva. "El pasado y lo que significó el PP lo sabemos todos, fue una etapa negra, una etapa terrible", argumentó.