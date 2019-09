El viaje a los 80 más solidario del verano

Este viernes 6 de septiembre, Hard Rock Hotel Ibiza se vuelve más solidario que nunca. El hotel, junto con Food for Ibiza y el apoyo de la Fundación Abel Matutes, acogerá una edición solidaria de su famoso evento 'Children of the 80´s' con el objetivo de recaudar alimentos no perecederos, especialmente comida enlatada, para donarlos a personas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, todo aquel que quiera asistir al evento deberá llevar como mínimo dos kilogramos de alimentos no perecederos y, además, la persona que haga la mayor aportación ganará una estancia de dos noches para dos personas en el hotel.

Todas las donaciones se entregarán a Food for Ibiza, asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo ayudar a personas de Ibiza y Formentera que se enfrentan a dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Desde Food for Ibiza han explicado que además de los clásicos alimentos no perecederos como arroz, pasta o legumbres, los asistentes también pueden aportar otros enlatados como frutas, carne o pescado y otros productos como cacao o cereales.

Por quinto año consecutivo Hard Rock Hotel Ibiza, Children of the 80´s y Food for Ibiza se unen para poner en marcha este evento benéfico, que se ha convertido en una de las citas más importantes del verano. El evento comenzará a las siete de la tarde y finalizará a medianoche. Durante el mismo se tratará de superar el récord del pasado año donde se aportó un total 3.717 kilogramos de alimentos y se recaudaron cerca de 5.000 euros en donativos económicos.