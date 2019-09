La primera tarea al despertarnos no es saber qué ha ocurrido en el mundo, sino descubrir quiénes somos.

Nadie se siente balear, pero al menos somos mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses, conscientes de la relación de vecindario.

Desde esa filiación, llevo décadas cubriendo y siguiendo el verano mallorquín, entendido como las personalidades que trasladan su residencia a Mallorca durante la temporada estival.

Y desde hace más de treinta años sé que a principios de septiembre me encontraré con un cenizo, que no siempre es el mismo, que me soltará la frase definitiva:

“Este verano no ha venido nadie”.

Las dos Familias Reales españolas, la comunicadora más famosa del mundo llamada Oprah Winfrey, la pareja global del año que forman Orlando Bloom y Katy Perry, los futbolistas en bañador en Ibiza que darían para un equipo ganador de la Champions. Me dejaba el jeque de Qatar y el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos de Amazon.

No sigo, porque tienen ustedes cosas que hacer, pero este espíritu autodestructivo nos va a llevar a la ruina.

Este verano han venido todos y no, no somos nadie.