Hecha la plantilla, hay que hacer un equipo

El mercado de fichajes se ha cerrado ya y el Real Mallorca ha realizado 14 fichajes. No voy a valorar la calidad de los jugadores porque reconozco que, a muchos no los conozco y otros tantos necesitarán más minutos en Primera.

El balance son 14 fichajes que Vicente Moreno tendrá que dar acomodo, porque por mucho que crea que seguirá contando con ese once que le dio el ascenso a Primera División, con algún retoque en el lateral izquierdo, tendrá que dar descanso a jugadores que ya notan que la exigencia de la máxima categoría es diferente.

No es que lo pida Vicente Moreno, es que todos los entrenadores piden jugadores con experiencia en Primera División y el Mallorca no la tiene. No soy agorero, ni voy a decir que lo pasaremos mal esta temporada, pero sí soy consciente que habrá que tener paciencia y otra vez Vicente Moreno tendrá que estrujar a sus futbolistas para sacarle el mayor provecho.

Sigue faltando calidad individual, pero creo en el bloque de este equipo y a eso me aferro para que pueda salvar la categoría esta temporada.