Fabri: "El reto de mantener la categoría es bonito"

Fabricio Agosto ya está en la isla como tercer portero del Real Mallorca. El andaluz llega cedido del Fulham y admite que quería un cambio de aires. "No me he adaptado a Inglaterra y quería volver a España".

El ex jugador del Deportivo de la Coruña y Betis califica el proyecto del club balear de "ilusionante" y "un reto mantener la categoría y estabilidad en el club".

El hispano uruguayo reconoce que las conversaciones "se mantuvieron semanas atrás pero hasta última hora no se cerró".

Fabri comenta que lo más importantes es "ser uno más con los compañeros y ganarme la confianza del técnico. No se qué rol tendré, solo quiero dar lo mejor de mí".

El guardameta admite que no ha visto ningún partido del Mallorca esta temporada. "No he visto ningún partido de LaLiga, tan solo los resúmenes".

Por último, Fabricio Agosto ha hecho una comparación de la liga inglesa con la española: "En Inglaterra el portero está desprotegido en los corners y es más ida y venida y en España el juego es más pausado".