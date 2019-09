Estepa inicia su campaña de mantecados y polvorones

Septiembre pone el calendario a cero y la industria en marcha. En unos meses, las despensas de los hogares españoles se llenarán de dulces navideños.

Estepa, después de su feria, arranca una nueva campaña de producción de mantecados y polvorones en un año en el que el sector “espera subir ligeramente del 3 al 5% los niveles de producción de 2018, con una fabricación de 22.000 toneladas, pudiendo incluso superarse, llegando por tanto a nuevo récord en la producción de dulces navideños”. En estos primeros meses, la producción se destina en su mayoría al mercado internacional, tratándose de productos, por tanto, no amparados por la IGP. Por delante un trimestre óptimo para la economía local y comarcal, dado que se esperan generar más de 4.500 puestos de trabajo, principalmente, femeninos (2.000 de forma directa y 2.500 indirectos - empresas de transporte, artes gráficas, envases, cartón, talleres mecánicos...-, procedentes de la industria auxiliar al sector del mantecado y el polvorón). El año en el que el Consejo Regulador iniciará el largo proceso para acreditarse en las tareas de certificación ante la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

De las 22 empresas del sector, 19 pertenecen al doble Consejo Regulador ( 3 no están incluidas y por tanto no alcanzan los estándares de calidad exigidos por Europa), trabajarán a partir del próximo lunes 2 de septiembre para mantener los máximos con- seguidos en los últimos años con una producción que supera las 22000 mil de toneladas de dulces navideños (concentrando el 75%-80% de sus ventas entre noviembre y diciembre) y unos estándares de empleo y calidad reconocidos por Europa con el do- ble sello que garantiza la excelencia, así como las certificaciones IFS, BRC, Halal que avalan a nuestras empresas amparadas.

Igualmente, como novedad, en esta campaña el Consejo Regulador, iniciará los trámites para la acreditación en ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), “lo que supone una apuesta decidida por la calidad del sector; poder demostrar, en todo momento, la trazabilidad de los procesos productivos, garantizando que todos los procedimientos se realizan con las máximas garantías y cumplimiento de los estándares de calidad internacionales para este tipo de actividad”, destaca Eusebio Olmedo, presidente del Consejo Regulador IGP “Mantecados de Estepa” y “Polvorones de Estepa”.

Lo que se traduce en unos 70 millones de euros de facturación en el principal motor económico del municipio.

Desde este lunes las 19 empresas amparadas por el doble marchamo de calidad europeo se disponen a convertir la “Marca Estepa” en garantía de tradición, calidad y artesanía. Estepa seguirá siendo líder nacional en producción de dulces navideños, con presencia de nuestros dulces en todas las grandes marcas de distribución nacional.

“No en vano, nos avalan más de 150 años. Materias primas de primera calidad y pro- ductos cada más más y mejor adaptados a las exigencias de un mercado que apuesta por la vida saludable y una alimentación rica y equilibrada” incide Olmedo.

Con un producto muy estacional, Estepa genera el 95% de sus ventas que se concentran entre octubre y diciembre a través de supermercados y tiendas especializadas, gran distribución, despachos y obradores. En los últimos años, el sector ha ido incorporando distintos formatos, proporciones, sabores, productos y surtidos para facilitar el consumo.

Retos pendientes

2019 continuará con la línea trazada para la dinamización de la exportación. Actualmente no llega al 10% del total de la producción, a pesar de los mantecados y polvorones de Estepa están presentes en todos los continentes.

El sector del mantecado continúa en constante evolución y ya trabaja para adaptar nuestros tradicionales y artesanales productos a las nuevas tendencias (productos sin azúcar, sin gluten, sin lactosa, ecológicos...) y hábitos de consumo de las nuevas generaciones. En esta línea, destaca el Mantecado de Estepa de Aceite de Oliva Virgen Extra, recomendado para veganos. Se trata por tanto de atender todas las necesidades, sin olvidar el origen pero con base en ingredientes más naturales que satisfagan la demanda de unos consumidores cada vez más exigentes. Igualmente se incidirá en

la idea de ofrecer productos "más saludables", con menor porcentaje de materia grasa y de azúcares, siguiendo las recomendaciones de Sanidad.

En estos días, Estepa volverá a liderar la producción nacional de dulces navideños. Un exquisito olor a canela embriagará a cuantos disfruten de sus calles, rincones y monumentos, haciendo de nuestra ciudad, una paso y visita obligada con destino singular y sello propio “Marca Estepa”.