Una 'vuelta al cole' con los ojos puestos en el Cambio Climático

En esta vuelta al Cole, Comisiones Obreras tendrá reivindicaciones que ya vienen de largo, como la derogación de la Lomce o la mejora de las condiciones laborales de los profesores, pero introducirá nuevos temas, como la emergencia climática o la inclusión en las aulas.

La Secretaria General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Xelo Valls, recuerda que el Cambio Climático también tiene consecuencias en la enseñanza valenciana y no se puede dejar a un lado. Sobre todo en un tema como este, donde los jóvenes tienen un especial protagonismo.

El otro gran eje de Comisiones Obreras para este nuevo curso es conseguir un desarrollo normativo para mejorar la inclusión en las aulas, creando plantillas específicas para atender a todo el alumnado. Xelo Valls también anuncia que su sindicato estará vigilante durante los próximos meses para que los ajustes que anuncia el Consell no afecten a la educación. Comisiones Obreras continuará trabajando para lograr mejoras en el sistema educativo y, aunque todavía no hay previstas ninguna movilización para este año, más allá del movimiento contra el Cambio Climático, no descartan posibles manifestaciones.

Comisiones Obreras también pide una ocupación estable y con derechos de los profesores valencianos, tanto en la escuela pública como en la privada. En ese sentido, pedirán reducir la brecha salarial y homologar los salarios de los docentes de la concertada con los de los centros públicos.