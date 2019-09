Las fiestas de Valdemoro, con Ana Guerra pero sin atracciones

Las fiestas de Valdemoro en honor a la Virgen del Rosario arrancarán el 6 de septiembre a las 22:00h. con el pregón a cargo de la alcaldesa infantil en la plaza de la Constitución. Después tendrá lugar el concierto de Ana Guerra, uno de los principales atractivos de las fiestas. También habrá conciertos tributo a Nirvana (The Buzz Lovers), de Los Cassettes y los Dj’s Raúl Ortiz y Jacobo Ostos repartidos entre la plaza de la Constitución y el parque Tierno Galván.

El sábado se celebrará en la plaza de toros el concurso humorístico‘Grand Prix’ para niños (18:00h.), y las entradas serán productos de limpieza e higiene personal a beneficio del Centro Social Vicente Ferrer. Para el domingo 9 queda reservado el Paseo Motero (12:30h.). En el ámbito religioso la procesión de la imagen de la Virgen del Rosario será también el domingo a las 19:45h.

Al igual que pasó con las fiestas de mayo, la instalación de atracciones vuelve a ser polémica. Si entonces se consiguió un acuerdo in extremis con los feriantes para que instalaran sus atracciones, esta vez no se ha llegado al acuerdo, por lo que no habrá actividad en el recinto ferial. Según el Ayuntamiento “los empresarios del sector se niegan a pagar la tasa municipal de ocupación para la instalación de las atracciones de feria, recogida en la vigente Ordenanza Fiscal.