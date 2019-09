Josué Dorrio, sobre su llegada al Real Murcia: "Me lo tomo como un reto, no como presión"

Este miércoles ha sido presentado como nuevo jugador del Real Murcia Josué Dorrio. Extremo vasco de 25 años que cierra la plantilla para la temporada 2019/2020 y que aseguraba en la rueda de prensa que ni se lo creía cuando le llamaron para mostrar interés y que apostó todo por venir a Murcia.

"Estoy agradecidísimo al club por pensar en mí. Quiero devolver toda la confianza que han depositado en mí con trabajo en el campo", aseguraba Dorrio, que se ha entrenado en Bilbao para no perder la forma y, pese a que la decisión es de Adrián Hernández, está listo para debutar en Córdoba.

Se va a autoexigir el triple y afirma que no piensa que tenga presión por ser el último en llegar y por la expectación que se ha creado en torno a él: "Desde pequeño soñaba con estos momentos. No me lo tomo como presión, me lo tomo como un reto".

Sobre el futbolista también habló Julio Algar, director deportivo del Real Murcia: "Tiene el perfil que buscamos desde el principio de temporada. Es un jugador que juega en banda, rápido y habilidoso". Julio Algar recordó en sala de prensa las palabras que un día antes dijo en SER Deportivos Región de Murcia sobre la plantilla y el proyecto para esta campaña.