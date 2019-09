Fernando Fabiani: "El síndrome postvacacional no existe"

Cada año es lo mismo: la vuelta al trabajo viene acompañada por el síndrome postvacacional. De esta pretendida “enfermedad” ha hablado hoy el doctor Fabiani con la afirmación rotunda de que tal síndrome no existe: “Síndrome sufre el que no tiene vacaciones o el que no tiene trabajo, ese sí que se lo pasa mal”.

En todo caso, lo que nos ocurre a la vuelta de las vacaciones “ni es una patología ni se necesita tratamiento”. El problema de calificar las situaciones normales de la vida como si no lo fueran, es que acabamos con una medicalización en algunos casos intencionada: “Sólo hay que crear la necesidad para vender el producto”

Qué consejos nos da el doctor Fabiani: pues dormir más horas, hacer lo que nos guste en nuestros ratos libres y esperar a que se nos pase, a alcanzar la normalidad y, por fin, estemos menos aburridos, menos cansados y menos irritados… ¡Animo!

Escuche la entrevista completa: