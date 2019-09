En SAFA hablan de cambio de titularidad y no de aumento de plazas

Desde el centro SAFA Úbeda salen al paso ante la polémica entre escuela pública y concertada que se ha desatado en la localidad. Su directora, María Martínez, ha asegurado que el centro concertado no verá ampliada su oferta educativa para el próximo curso, sino que el aula de segundo ciclo de Educación Infantil, anteriormente gestionada por la Escuela Municipal “Ciudad de Úbeda” cambia de titularidad a favor de SAFA, algo, que decía, ya se sabía y que publicó el pasado lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

“No entiendo la polémica porque no ha habido, insisto, aumento de oferta educativa”. Recordaba que la Escuela Infantil “Ciudad de Úbeda” tenía 25 plazas, que unidas a las 50 de SAFA elevan a las 75 con las que ya cuenta en la actualidad. “lamento la polémica porque no tiene sentido y no conducen a nada bueno”, concluye la directora del centro formativo.

A esta polémica, se unía el secretario de FSIE, el Sindicato Independiente de la Enseñanza Concertada, José González. También insistía en que no ha habido aumento de plazas, sino un cambio de titularidad. “De no haber sido así, no se podrían haber mantenido a los trabajadores que venían impartiendo este ciclo de Infantil”, matizó.