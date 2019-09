Ximo Puig se reunirá con María Jesús Montero

El president de la Generalitat, Ximo Puig, se reunirá el próximo martes con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para exigir la transferencia de las entregas a cuenta correspondientes a 2018 y pedir que su cumplimiento no sea un asunto que decidan los distintos gobiernos.

En ese encuentro, que se celebrará durante la mañana del 10 de septiembre en la sede del Ministerio, Puig también reclamará el abono de las mensualidades del IVA y presentará varias propuestas para que el dinero pendiente llegue a la Comunitat Valenciana, entre ellas a través de créditos,.

Puig ha afirmado que quiere resolver este problema y, en función de cómo se desarrolle la reunión con la ministra, buscar otras vías como la solicitud de convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -donde el Gobierno tiene mayoría- o la del préstamo para que se hagan efectivos los pagos.

Afirma que el dialogo y la reivindicacion son perfectamente compatibles. y que que pese a que la Abogacia del Estado indica que un gobierno en funciones no puede entregar ese dinero a las autonomías, se pueden bucar algunas fórmulas, que sí permitan recibir ese dinero.

El president ha desvelado que durante todo el verano ha estado en contacto con Montero incluso con Sánchez, para abordar este asunto, que en cualquier caso supone una parte pequeña del presupesto que suma 22.000 millones.

Puig afirma que lo que realmente obliga a los recortes, no es eso, sino que el PP, Ciudadanos y los independentistas tumbaron las cuentas del 2019 que contemplaban distintas aportaciones para las arcas valencianas. En cualquier caso el president iniste en que esos recortes no afectaran a las partidas sociales de las cuentas: ni a educación.

El jefe del Consell insiste en que esos 400 millones de los anticipos y los 300 del IVA son coyunturales, y que no se pueden mezclar con la demanda para solucionar una situación estructural que es la reforma del sistema de financiación, entre otras cosas, porque no hay gobierno, pero Puig insiste en que no dejará de reivindicarlo cuando lo haya, si es que Sánchez consigue conformar gobierno o del que salga de las proximas elecciones si es que se convocan.

Puig ha insistido también en que el Consell es uno solo, y los miembros que lo componen no deben dejarse llevar por los intereses partidistas. Los recortes lo plantea la Conselleria de Hacienda para todos los departamentos y se llevaran al pleno del consell, tras la reunion con la Ministra.

Y sobre la convocatoria de Consejo general de Politica Fiscal Puig es claro, no se opone a que se convoque pero no es el escenario para resolver las entregas a cuenta, que es ahora lo urgente. Cree que el dialogo con el ministerio es mas efectivo y servira para encontrar soluciones mas rapidas.