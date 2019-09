Mónica Oltra pide que el Gobierno se ponga las pilas y pague a las autonomías

La la vicepresidenta Mónica Oltra asegura que el Gobierno debe ponerse las pilas para pagar las autonomías, ya que no vale decir que esta en funciones, y ese pago debe ser el primer paso para la reforma del sistema de financiación. Lo ha dicho en respuesta al president de la Generalitat, Ximo Puig, que afirma lo que realmente obliga a los recortes es que el PP, ciudadanos y los independentistas tumbaron las cuentas del 2019.

No obstante ese anuncio de la reunión con la ministra que le gusta a Compromís, pero su portavoz parlamentario Fran Ferri quiere un tono reivindicativo en ese encuentro para que a la ministra le quede claro que el del Botànic no es un gobierno monocolor. Y sobre todo que los valencianos ni estamos en funciones, ni en campaña electoral y que hay aspectos, como el cambio de modelo de financiación, que no pueden esperar.por eso ha presentado una inicitiva en le corts.