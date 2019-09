Raúl Guti 2023

El Real Zaragoza y Raúl Guti seguirán estando relacionados, al menos, hasta junio del año 2023. Así lo confirmó el director deportivo, Lalo Arantegui, en la comparecencia del día de ayer aprovechando el análisis tras el cierre del mercado de fichajes.

Hoy ha sido el turno del canterano horas después de conocer la noticia y sus primeras palabras fueron de agradecimiento y satisfacción por el acuerdo alcanzado: "Estoy muy contento y agradecido al club porque desde el primer día me transmitieron que confiaban en mí. Estoy muy contento de estar un año más en el club de mi vida e intentaré devolver la confianza que han tenido conmigo desde el primer día".

La ambición del futbolista y un buen asesoramiento fueron claves para que forme parte, ahora, de la primera plantilla del Real Zaragoza. "Nunca es fácil llegar hasta donde llegas, lo difícil es mantenerte y al final tienes que tener la cabeza fría. Por consejos y por la gente con la que me rodeo siempre me han transmitido confianza y unos valores que he sabido captar".

El objetivo marcado personalmente en estos años que seguirá defendiendo la camiseta del Real Zaragoza no puede ser otro que ascender a Primera: "Es lo que más deseo y espero que sea cuanto antes. Intentaremos devolver a Zaragoza a donde se merece".

Tras una temporada 2018/2019 marcada por una lesión de pubalgia en el inicio de la competición, Raúl Guti afronta la actual con la alegría de encontrarse bien físicamente ya que "el año pasado pasé un mal año, y ahora desde el primer día me he encontrado bien, estoy a un buen nivel físico y mentalmente que es muy importante".

"La competencia es buena, trabajar en el día a día con los compañeros y tratar de ganarte un puesto es sano", señaló sobre la competencia que existirá este año en el centro del campo. Añadiendo que "el correr y el esforzarme siempre lo voy a tener".

Por último, Raúl Guti reconoció la dificultad que tiene el ir a Santo Domingo, campo del Alcorcón, y lograr el botín de los tres puntos: "Sabemos que es un campo muy complicado, pero esta semana vamos a trabajar al máximo para sacar lo mejor de nosotros allí. Sabemos a donde vamos y hay que captar las ideas del entrenador para hacerlo lo mejor posible".