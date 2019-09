La vuelta al cole y los deberes en la salud

El regreso a la normalidad que se produce con el inicio del curso escolar puede ser un buen momento para introducir hábitos saludables en los niños. El pediatra Iván Carabaño ha enumerado cuáles pueden ser:

-Modificar los hábitos dietéticos.“Por nuestra propia salud, y por la salud del planeta, un 75% de la dieta ha de ser de origen vegetal. Frutas, verduras, cereales integrales y legumbres han de tener el papel protagonista en la dieta. El 25% restante ha de ser ocupado por los alimentos de origen animal más saludables (pescado, pollo, huevos, leche). La carne queda relegada a un segundo plano. Reducir el consumo de azúcares libres”, señala el doctor.

-“Hacer deporte con regularidad, a ser posible en equipo y al aire libre. Es junto con la anterior una buena medida para evitar la obesidad. Aunque parece que vamos por el buen camino, pues se está instaurando una cultura de la salud, queda mucho por hacer en este sentido”, apunta Carabaño.

-Apagar los datos del teléfono móvil, al menos un día a la semana. “Si queremos que nuestros hijos no sean adictos a las pantallas, hemos de predicar con el ejemplo. Planifiquemos actividades culturales o recreativas en familia. Divirtámonos con nuestros hijos”, explica.

-Sonreír más. “Un 9% de las mujeres españolas padecen depresión, y un 4% de los varones. Aprender a disfrutar más de lo que tenemos no nos va a curar, pero sí va a suponer un asidero para abandonar la depresión. Un buen ejercicio es, todas las noches, seleccionar un momento del día, tanto para los más pequeños de la casa como para los padres. Así generaremos una cultura optimista desde la infancia”, añade.

-No nos olvidemos de la importancia de las vacunas. “En algunas latitudes próximas a nuestro país (Italia, Francia, Alemania) la Comunidad Antivacunas está poniendo en riesgo a toda la población, por una desafortunada interpretación de informaciones erróneas. Las vacunas no producen autismo, no contienen tóxicos y no debilitan el sistema inmune. Constituyen una de las herramientas preventivas más importantes, junto con el lavado de manos y la lactancia materna”, recuerda el pediatra.

-No presionemos a nuestro pediatra para que recete antibióticos. “Los antibióticos no curan los catarros ni la gripe, y no suelen estar indicados en la mayor parte de los procesos pediátricos. Confíen en el criterio de su médico de cabecera”, subraya.

-“Cuando salgamos a dar un paseo con nuestro hijo, acordémonos de llevar una cantimplora con agua de casa. Buena parte del exceso de plástico acaba en el océano, y eso puede suponer el fin de la diversidad del mar”, aconseja Carabaño.

-Aumentar las horas de sueño. “Los niños que duermen suficiente, rinden mejor académicamente hablando al día siguiente, muestran menor voracidad por los alimentos, y tienen menor tasa de sobrepeso y obesidad. Recordemos darles la cena no demasiado tarde, y mandarles a la cama temprano”, concluye.