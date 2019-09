Lakua aprieta el acelerador legislativo

Se quejaba el otro día el consejero portavoz, Josu Erkoreka, de que la interinidad en el Gobierno español estaba causando un perjuicio real a Euskadi, que todo lo que se acuerda entre los dos ejecutivos está parado: sobre todo, el calendario de transferencias y la Y vasca. Erkoreka no tiene ni siquiera interlocutor al otro lado del teléfono desde que la exministra Batet marchó al Congreso.

Entre la interinidad, las vacaciones y el estar con la mente ya en noviembre...da la impresión de que todo está parado. Falsa impresión. La realidad es que en el pasado agosto, el Ejecutivo ha desplegado una actividad inusual. No públicamente. Le han dejado los focos a Urkullu y su visita al Vaticano. Mientras, sin hacer ruido el Ejecutivo ha iniciado el trámites de cinco futuras leyes y cuatro decretos. Inaudito, no para agosto, para cualquier mes normal. El Gobierno ha apretado el acelerador de la producción legislativa ante la posibilidad de un adelanto electoral. No dará tiempo a aprobarlas, pero, siempre podrán decir que cumplieron su parte de trabajo.