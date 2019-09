'Sebas' saca pecho

La sentencia que valida el último congreso provincial del Partido Popular cambia el panorama político en la provincia de Granada en vísperas de unas posibles elecciones. El presidente Sebastián Pérez se ve reforzado, como así dice sentirse el partido, ante el hipotético proceso; confirma cambios en la dirección provincial; y sale reforzado, tras dos años de dudas sembradas por una primera sentencia desfavorable, cara a reivindicarse ante Ciudadanos como legítimo aspirante a conseguir la alcaldía rotatoria de Granada dentro de dos años.

Tras varios meses sin someterse a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Sebastián Pérez ha comparecido este miércoles en la sede provincial del PP para valorar la sentencia de la Audiencia de Granada que valida el congreso provincial que lo eligió presidente.

Ha calificado de 'cáncer para el partido' al entonces militante Juan García Montero (y a su grupo de apoyo) que denunció el proceso congresual; ha asegurado que la denuncia se interpuso para que no se hablase de la operación Nazarí y el caso Serrallo, que afecta a la facción expopular entorno al exalcalde Torres Hurtado; también ha dicho que el beneficiado de esa operación de acoso y derribo al PP era el PSOE y Paco Cuenca; que quizás eso explica que el anterior gobierno local socialista no aportase al juzgado toda la documentación del sumario de la operación Nazarí o pidiese que no se juzgase a los concejales de Torres Hurtado por el caso Serrallo; y hasta ha reconocido que no se ha sentido apoyado de forma unánime en su partido durante todo este tiempo.

Dice Pérez que no toca hablar sobre la Alcaldía de Granada hasta después de las posibles elecciones generales y lamenta la falta de apoyo generalizado del partido. El dirigente popular ha reconocido que no se ha sentido apoyado de forma unánime en su partido durante todo este tiempo; y ha revelado que se sintió frustrado cuando Mariano Rajoy apostó por Torres Hurtado como candidato a la alcaldía de Granada hace cuatro años cuando él mismo le presentó a otros tres candidatos posibles. En esa terna, por cierto, no estaba él.

En 'Hoy por Hoy Granada' analizamos las palabras de Pérez: