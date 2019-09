Septiembre será "similar" a 2018 para los hoteleros

Similar al año pasado…. Así es como prevén los hoteleros que se va a comportar septiembre en su sector.

Dice la presidenta de la Federación empresarial, Ana Gordillo, que estos primeros días del mes hay muchas plazas disponibles , pero la tendencia de la reserva a última hora hace que asegure que al final se completaran porque en agosto les ha ocurrido precisamente eso. Para Gordillo al final la temporada se está comportando prácticamente como la campaña de 2018 y considera que así será en este final de verano.

Gordillo, no obstante, dice que confían en que no haya reducción de conexiones aéreas porque esta parte es fundamental para que las cosas sigan yendo de manera positiva para el sector.

El pasado año en septiembre hubo una ocupación superior al 88% , fueron unos dos puntos menos que en 2017.