Cort presenta el 'programa de atención a hombres que quieren alcanzar relaciones de pareja no violentas'

El Ayuntamiento de Palma aumenta la partida económica destinada al servicio de atención intengral a la violencia de género, que atiende tanto a víctimas como agresores, en 187.717 euros y presenta el 'Programa de atención a hombres que quieren alcanzar relaciones de pareja no violentas'.

En lo que llevamos de año se han producido 346 denuncias por violencia sexual y la concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, asegura que esto es solo "la punta del iceberg, la mayoría de las mujeres no lo comunican", dice. Destaca la importancia de hacer pedagogia para entender que es la violencia y descubrir, dice que "no son solo los golpes". Pueden apuntarse a este curso, explica la concejala, "todos aquellos hombres que crean que deben cambiar algunas de sus conductas que pueden provocar relaciones de pareja tóxicas". No es necesario que tengan antecedentes ni denuncias.

Anima a estos hombres a que den un paso adelante y rompan con el machismo.

De momento hay diez personas apuntadas y el primer curso grupal, que dura unos cuatro meses, empieza el 17 de octubre. El año pasado hubo 55 hombres que se sometieron a este proceso para erradicar la violencia de sus vidas. Para Sonia Vivas es una cantidad muy poco significativa, comparado con el número de denuncias y la mitad no terminó con la formación.