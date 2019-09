Silvia Navarro y María González, las voces de la experiencia en la previa de la Champions

La guardameta del Rocasa Gran Canaria puso en valor el mero hecho de poder disputar la fase previa de la Champions, todo un premio a la trayectoria del club que sigue desde la humildad asombrando al mundo del balonmano dentro y fuera de nuestras fronteras.

Silvia se mostró esperanzada de poder recuperarse a tiempo para poder medirse el próximo sábado en las semifinales de la previa de la Champions al DHK Banik Most de la República Checa.

Viviendo en la distancia el triunfo en la Supercopa

"Me volvió el dolor justo antes de tener que viajar para el partido, sentía como si me estuviesen clavando algo en la espalda y finalmente no pude viajar".

"Se pasa muy mal viendo el partido desde casa".

Única jugadora del equipo con experiencia en la máxima competición continental

"El partido que se nos viene encima este fin de semana es bastante importante, pero tenemos que tomarlo como un premio, una recompensa por todo el trabajo que se ha hecho la temporada pasada".

"La gente tiene que disfrutar de esta previa de la Champions".

"La Champions es complicada, pero la previa también lo es. Tenemos que ir con pies de plomo y disfrutar. Es una competición que todo el mundo quiere jugarla y es una fortuna poder jugar aunque sea una previa de la Champions".

"Va a ser muy importante de cara a la carrera de todas las jugadoras poder disputar esta previa y es algo que van a recordar siempre".

El estado actual del equipo

"El equipo llega muy bien tal y como demostramos en la Supercopa. Hemos trabajado muchísimo y duro en la pretemporada".

Sus opciones para ser de la partida

"Ojalá llegue a tiempo para poder disputar ese partido, me encuentro mucho mejor y tengo muchas ganas".

El mensaje del coach al equipo

"Carlos desde el primer momento nos pide que juguemos con tranquilidad, que cada partido es un mundo y que nos limitemos a jugar como nosotras sabemos".

La presión del que lo ha ganado todo

"No creo que tengamos que tener un plus de responsabilidad por haber ganado tres títulos consecutivos, acabamos de ganar un título que tal como se dio el partido podía haber caído o no de nuestro lado, pero la liga es una carrera de fondo, con muchos partidos y al final es el premio a la regularidad".

"Ojalá podamos volver a jugar la Copa de la Reina y la Champions debe de ser un premio por todo lo que hemos logrado la temporada pasada".