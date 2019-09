Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Estado a paliar los daños del temporal

Las Cortes de Castilla-La Mancha han instado al Estado a analizar la declaración de zona gravemente afectada por las tormentas de lluvia y granizo del pasado 26 de agosto en numerosas localidades de la región, como la comarca del Campo de Montiel, en Ciudad Real, o Borox, en Toledo. Es el contenido principal de la resolución socialista aprobada este jueves en las cortes regionales tras el debate propuesto por el grupo parlamentario del PP sobre la solución para los municipios afectados por el temporal. Las cortes han tumbado la propuesta presentada por el PP, que recogía la petición de ayudas excepcionales de la Junta de Comunidades para los afectados.

Entre las propuestas del grupo popular está el destino de ayudas para limpiar cauces y arroyos, un plan de empleo agrario específico, ayudas para reponer tejados, acelerar los peritajes o que se adelanten las subvenciones de la PAC son algunas de las propuestas que recogía la resolución presentada por el PP. La diputada Lola Merino ha defendido su texto, tras recordar que son cerca de 200 millones de euros los que se han perdido en el campo de la región, según las organizaciones agrarias.

El grupo de Ciudadanos también ha apelado, a través de la diputada Úrsula López, a destinar ayudas específicas de la Junta a los afectados, así como al resto de administraciones públicas, como las Diputaciones.

La diputada Joaquina Sáiz ha defendido la resolución de los socialistas, asegurando que recoge las principales demandas del resto de grupos parlamentarios, que ya han presentado Propuestas No de Ley en el Congreso de los Diputados. "En eso debemos trabajar", ha añadido. Mientras, Alfonso Ruiz Molina, consejero de Administraciones Públicas y Hacienda, ha insistido en que es el Gobierno de España el que tiene la mayor parte de las competencias. Los socialistas, que han contado con el apoyo de Ciudadanos para aprobar su resolución, optan por reforzar los seguros agrarios.

Los populares han recriminado al presidente y consejeros del Gobierno regional no haber ido a los pueblos más afectados. Sin embargo, desde el PSOE han recalcado que han estado "con los damnificados", eso sí, "desde los despachos".

Entrevista a terroristas

Las Cortes regionales también han rechazado evitar que los medios de comunicación públicos entrevisten a terroristas, una propuesta que el grupo de Ciudadanos ha presentado en pleno. El debate ha surgido a colación de la entrevista que TVE realizó a Arnaldo Otegui el pasado mes de junio. La PNL, a la que se ha sumado el gruop popular, no ha prosperado por el rechazo del PSOE. Alejandro Ruiz, de Ciudadanos, ha acusado al PSOE de no defender a las víctimas, mientras que Ana Isabel Abengózar, de PSOE, ha alegado que no es competencia de los políticos decidir a quién se entrevista.